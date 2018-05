Chauffeur ontsnapt maar net aan vlammenzee op snelweg

De chauffeur van een vuilniswagen in de Verenigde Staten is deze week aan de dood ontsnapt nadat zijn wagen in brand was gevlogen. Hij moest uitwijken voor een automobilist die achteruit over de snelweg reed. Door de stuurcorrectie reed hij tegen een afzetting langs de snelweg en vloog zijn wagen in brand.

De chauffeur kon uitstappen en gaat even later zelfs weer terug om nog iets uit de cabine te pakken.

Camera's van de lokale tolwegbeheerder legden alles vast: