FNV bezet partijkantoren uit woede over pensioenberekening

De partijkantoren van VVD, D66 en CDA zijn vandaag bezet door ruim 300 leden van vakbond FNV. Zij willen dat de regering soepeler omgaat met de rekenregels voor pensioenen, zodat de pensioenuitkeringen na jaren van stilstand weer kunnen meegroeien met de economie.

De FNV vindt dat Nederland te streng is voor pensioenfondsen. Kort gezegd moeten die fondsen in Nederland altijd meer geld in kas houden dan regels van de Europese Unie voorschrijven. Meer geld in kas betekent weliswaar dat pensioenfondsen minder risico lopen niet aan hun verplichtingen te kunnen voldoen, maar ook dat ouderen minder geld krijgen. Volgens de FNV scheelt dat zo'n 20 procent.

De vakbond wil een rol krijgen aan de onderhandelingstafel over pensioenen. "De overheid spreekt enkel met pensioenexperts en niet met de betrokkenen."

Verder is de FNV boos over de hervorming van het pensioenstelsel. Het kabinet wil dat iedereen een eigen pensioenpotje krijgt, met daarin de pensioenen van verschillende werkgevers. Overzichtelijk misschien, maar volgens de FNV kosten de hervormingen de pensioengerechtigden te veel geld.