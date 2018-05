Rotterdam krijgt mega-windmolen op de Maasvlakte

Rotterdam wil een test met een mega-windmolen op de Tweede Maasvlakte. De windturbine krijgt een vermogen van zeker 10 megawatt, het grootste ter wereld, zegt de gemeente. De windmolen gaat genoeg stroom opwekken om ruim 8000 huishoudens van stroom te voorzien.

Volgens het Rotterdamse college is de techniek voor de bouw van windmolens met een vermogen van 10 megawatt klaar en zoeken de fabrikanten een testlocatie. De gemeente wil de namen van de fabrikanten nog niet bekendmaken.

Wethouder Adriaan Visser denkt dat de Tweede Maasvlakte hiervoor een goede locatie is. De gemeente heeft al een plek op het oog. "Met dit tweejarige pilotproject is Rotterdam koploper en willen we nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wind blijvend stimuleren", aldus Visser.

Als de vergunningsprocedure voorspoedig verloopt, kan de windmolen volgend jaar al in gebruik worden genomen, meldt het college.