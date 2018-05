Op zoek naar de maansikkel, het startsein van de ramadan in Iran

Jaarlijkse trekken sjiitische geestelijken naar de rand van de Iraanse heilige stad Qom, ten zuiden van de hoofdstad Teheran. Uitgerust met telescopen en verrekijkers hebben ze maar één missie: op zoek naar de maan.

Als de maansikkel eenmaal is waargenomen, het liefste met het blote oog, kan de vastenmaand beginnen. Tijdens de ramadan mogen moslims tussen dageraad en zonsondergang niet eten, drinken, roken of seks hebben.

De maanwaarneming is noodzakelijk in Iran. In totaal worden er 160 teams het land ingestuurd. De verzamelde gegevens worden naar het kantoor van ayatollah Ali Khamenei gestuurd, de hoogste leider van Iran. Daar worden ze gecontroleerd voordat een formele aankondiging uitgaat.

Steeds gemakkelijker

Het werk van de geestelijken is door de moderne apparatuur steeds gemakkelijker geworden, zeggen ze. "Dankzij de verrekijkers en telescopen is de nauwkeurigheid van ons werk enorm toegenomen. Zo kunnen we de precieze locatie van de maan aan de horizon herkennen."

Toch is er discussie of een waarneming met de genoemde instrumenten wel voldoende is. De meest religieuzen zeggen volgens persbureau AP unaniem dat de maansikkel zichtbaar moet zijn met het blote oog, terwijl andere ayatollahs onlangs verklaarden dat waarneming door een telescoop of verrekijker "ook acceptabel is".

Onderstaande foto's geven een beeld van hoe de sjiitische geestelijken het begin van de ramadan bepalen.