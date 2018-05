'Venezuela is kapot', dus trekken inwoners naar Spanje

Ruim vierduizend Venezolanen hebben de afgelopen maanden in Spanje politiek asiel aangevraagd. Ze ontvluchten de chaos in hun eigen land. Daar zijn zondag verkiezingen. Maar weinig geloven dat die iets zullen doen aan de ontwrichting onder de huidige president Maduro.

De Venezolaanse Ambar Corriso staat huilend in de aankomsthal van het Madrileense vliegveld Barajas. Een koffertje, meer heeft ze niet, maar het is haar gelukt. Met een toeristenvisum op zak staat ze nu in Spanje. "Venezuela is kapot. Je kunt je niet voorstellen hoe rot ik me voel over mijn land. Alles is weg."

Corriso was advocate in Caracas en heeft geen idee hoe het nu verder moet. Dan loopt ze met een vriendin het vliegveld uit.

Verdubbeling

Niet alle Venezolanen die in Europa arriveren vragen asiel. In 2017 deden dat er bijna 12.000. Dat was wel een verdubbeling van 2016. De meeste asielaanvragen zijn in Spanje. In de eerste drie maanden van dit jaar waren er 4100 asielverzoeken, meldt de Europese asielorganisatie EASO. Maar lang niet iedereen wordt zomaar toegelaten tot Europa.