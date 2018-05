Staatssecretaris Luxemburg plotseling onwel tijdens debat en overlijdt later

In de Luxemburgse politiek is geschokt gereageerd op de plotselinge dood van Camille Gira, de staatssecretaris van Duurzame Ontwikkeling en Infrastructuur. Tijdens een debat kreeg hij een hartaanval.

Gira sprak gistermiddag het parlement toe toen hij tegen de voorzitter zei dat hij zich niet goed voelde. Kort daarna zakte hij in elkaar. De staatssecretaris werd meteen naar het ziekenhuis gebracht, waar hij enkele uren later overleed. Hij had een vrouw en twee kinderen. De politicus is 59 jaar geworden.

De staatssecretaris was lid van De Groenen (Déi Gréng). De voormalige luchtverkeersleider was sinds 1994 lid van het parlement. Ook was hij actief in de lokale politiek als burgemeester van de gemeente Beckerich. In 2013 werd hij staatssecretaris.

Diep geraakt

Minister-president Xavier Bettel liet op Twitter weten dat hij diep geraakt en erg verdrietig is over de onverwachte dood van de staatssecretaris. "Namens de regering en mijzelf wens ik de familie veel sterkte toe. Onze gedachten zijn bij zijn vrouw en kinderen."

Op Facebook biedt Gira's partij condoleances aan aan de familie. Ze beschrijven Gira als een inspiratie en rolmodel, iemand op wie altijd op gerekend kan worden. "Camille, we zullen je nooit vergeten", schrijven ze tot slot.