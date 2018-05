Edison Oeuvreprijs voor Carel Kraayenhof

De bandeonist en componist Carel Kraayenhof krijgt een Edison voor zijn hele oeuvre en zijn buitengewone betekenis voor de Nederlandse muziek. De prijs wordt hem op 6 juli uitgereikt in het Rotterdamse theater LantarenVenster.

Kraayenhof vestigde in één keer zijn naam in Nederland met zijn vertolking van het nummer Adiós Nonino in de Nieuwe Kerk bij het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima. Volgens het juryrapport had de wereld hem daarvoor al ruimschoots erkend. De Argentijnse meester van de tango, Astor Piazzolla, had bijvoorbeeld Kraayenhof al in 1987 uitgenodigd om in de musical Tango Apasionado te komen spelen.

De jury noemt Kraayenhof (59) een wereldster, die met populaire en klassieke musici en popsterren optrad. Dit jaar trekt hij met zijn ensemble door de Nederlandse theaters voor een afscheidstoernee.