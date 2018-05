'Ministerie rommelde met geluidsnorm Schiphol om groei te faciliteren'

Het ministerie van Infrastructuur heeft in 2008 de geluidsnormen voor Schiphol eenzijdig aangepast waardoor tienduizenden extra vliegbewegingen konden plaatsvinden dan op basis van de originele norm mogelijk was. Dat zeggen omwonenden van de luchthaven in een juridische beroepsprocedure bij de Raad van State.

Hun bewering wordt onderschreven door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR), het belangrijkste adviesorgaan van het ministerie, blijkt uit een e-mail van het lab die in handen in van het actualiteitenprogramma EenVandaag.

In 2003 werd vastgelegd dat maximaal 10.000 woningen in het zogeheten binnengebied van Schiphol met ernstige geluidsoverlast te maken mochten krijgen. In het binnengebied staan de huizen die kampen met de hevigste geluidsoverlast. Aangezien deze norm begon te knellen en de groei van Schiphol in de weg stond, besloot de toenmalige verkeersminister Eurlings in 2008 om de verlenging van de milieuvergunning aan te grijpen om de bovengrens van 10.000 op te hogen naar 10.800 woningen. De omwonenden noemen die bijstelling onrechtmatig.

Terug naar 10.000

De norm werd later, bij de omzetting naar nieuwe Europese geluidsnormen, nog verder opgehoogd naar 12.300 woningen. De omwonenden vragen de Raad van State om de geluidsnorm terug te brengen naar 10.000 ernstig gehinderde woningen.

Begin juni doet de bestuursrechter uitspraak. Als de bewoners in het gelijk worden gesteld, heeft dat grote gevolgen voor Schiphol. De bovengrens van 500.000 vliegbewegingen die nu geldt voor de luchthaven, is dan onhoudbaar.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft nog niet gereageerd. Eerder stelde de rechtbank het ministerie in het gelijk. De rechter bepaalde vorig jaar mei dat de geluidsnorm mocht worden opgerekt omdat de vluchtroutes waren verbeterd.