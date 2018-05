Klant hoeft 600 euro afsluitboete voor gas niet te betalen

Wie van zijn gasaansluiting af wil, hoeft de rekening voor het afsluiten daarvoor niet zomaar te accepteren. De landelijke Geschillencommissie heeft een Amsterdammer in het gelijk gesteld die een rekening van 605 euro van netbeheerder Liander niet wilde betalen. De uitspraak kan gevolgen hebben voor andere klanten die van het gas af willen.

Netbeheerders maken kosten bij het afsluiten van een gasaansluiting en daar krijgt de klant een rekening voor. Liander stuurde een rekening van 605 euro, onder meer voor het compleet weghalen van de aansluiting. Volgens de klant kon hij prima van het gas worden afgesloten zonder dat de aansluiting uit zijn huis werd gehaald.

Liander vindt dat de aansluiting helemaal weg moet voor de veiligheid en dat de klant daaraan mee moet betalen. De Geschillencommissie is het daar niet mee eens. Liander en de klant moeten er nu samen uitkomen wat wel een redelijk bedrag is. Volgens een eigen berekening van de klant is dat 138 euro.

Er zijn nu nog ruim 7 miljoen gasaansluitingen in Nederland. Het kabinet wil voor 2050 dat alle huizen in Nederland van het gas af zijn.