Wilders wil 'Pechtold-officier' horen in 'minder Marokkanen'-zaak

PVV-leider Geert Wilders heeft gevraagd om uitstel op de eerste dag van het hoger beroep tegen hem in de 'minder Marokkanen'-zaak. Hij wil nader onderzoek naar het besluit van het Openbaar Ministerie (OM) om D66-voorman Alexander Pechtold niet te vervolgen voor een volgens Wilders vergelijkbare uitspraak over Russen.

Wilders' advocaat Geert-Jan Knoops wil onder anderen de officier van justitie horen die dat sepotbesluit nam, om na te gaan of het OM zijn vervolgingsrecht op de juiste wijze heeft toegepast. De advocaat-generaal zei namens het OM dat er geen reden is tot verder onderzoek en dus aanhouding van de zaak.

Uitspraken Wilders

De PVV'er werd in 2016 veroordeeld door de rechtbank voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. In de aanloop van de verkiezingen in 2014 vroeg hij aan zijn aanhangers in een café in Den Haag of zij meer of minder Marokkanen wilden, waarna het publiek "minder, minder" scandeerde. Een week daarvoor had Wilders tijdens een interview op een markt ook gesproken over minder Marokkanen "als het even kan". Zowel Wilders als het OM ging in hoger beroep.