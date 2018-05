Australisch restaurant gebruikt ludiek wapen tegen ongewenste gasten

"Het was echt heel erg", zei de eigenaar. "Ik denk dat het de tijd van het jaar is, want het is nog nooit zo erg als dit jaar geweest. Ik wil gewoon niet dat mijn gasten afgeschrikt worden door de meeuwen."

Volgens de eigenaar sorteren de waterpistolen het gewenste effect. Ook de gasten merken dat het 'wapen' de vogels op afstand houdt. "We hoeven nu niets meer naar ze te gooien of te rennen om dekking te zoeken", zei een van hen.