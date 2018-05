Twee coffeeshops in centrum Delft aangevallen

Bij een coffeeshop in het centrum van Delft zijn vanochtend knallen gehoord. Het raam van The Future in de Peperstraat is beschadigd; mogelijk zijn dat kogelgaten.

Ook coffeeshop The Game, om de hoek in de Breestraat, zou doelwit zijn geweest afgelopen nacht. Daar liggen de ramen eruit. De politie is een groot onderzoek gestart, schrijft Omroep West. De beide straten zijn afgesloten met zwarte schermen.

Vorige week werd The Future ook beschoten, net als de tegenovergelegen zonnestudio. De politie vond veel kogelhulzen op straat. Getuigen verklaarden toen dat ze na de schoten iemand met een wapen zagen wegrijden in een auto.