Minister repareert zorgval bij ouderen op wachtlijst

Op 1 juli komt een einde aan de situatie dat ouderen die op een wachtlijst staan voor opname in een verpleeghuis, minder zorg thuis krijgen. Dat laat minister De Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Duizenden ouderen en chronisch zieken ervaren jaarlijks dat ze minder zorg thuis krijgen tussen het moment dat ze een indicatie voor een verpleeghuis krijgen en de daadwerkelijke verhuizing naar het verpleeghuis. De Jonge noemt deze zogenoemde zorgval "onbedoeld en ongewenst".

De terugval in zorg is een gevolg van slecht op elkaar aansluitende vergoedingen voor de zorg. Reguliere thuis- of wijkzorg wordt vergoed via de gemeente of de zorgverzekeraar. Als de oudere in aanmerking komt voor een zorginstelling, verandert de financiering en kan de oudere in de periode voor de daadwerkelijke opname geconfronteerd worden met een hogere eigen bijdrage voor de zorg, andere zorgverleners en minder uren zorg. Dan vervalt bijvoorbeeld de dagbesteding en worden mantelzorgers extra belast.

'Niet uit te leggen'

"Het is aan cliƫnten en hun omgeving niet goed uit te leggen dat iemand juist dan minder uren zorg krijgt", schrijft De Jonge aan de Kamer. Hij wil de overbruggingsperiode voor zorg verlengen van zes tot dertien weken. Aan de hogere eigen bijdrage kan De Jonge vooralsnog niets doen, omdat dat meer tijd vereist. Verder kondigt hij aan dat de voorlichting voor ouderen over langdurige zorg verbeterd wordt.

Mensen met een persoonsgebonden budget die met extra zorg juist thuis kunnen blijven wonen in plaats van te verhuizen naar een verpleeghuis, kunnen tot 25 procent meer zorg krijgen, aldus De Jonge.