Burgemeester Deventer wordt commissaris van de koning in Overijssel

Andries Heidema wordt commissaris van de koning van Overijssel. Hij is nu nog burgemeester van Deventer.

Provinciale Staten hebben vanavond ingestemd met zijn aanbeveling. Die gaat voor goedkeuring naar het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar dat is doorgaans een formaliteit. Heidema wordt dan de eerste ChristenUnie-politicus die commissaris van de koning wordt.

De 56-jarige burgemeester van Deventer was eerder onder meer wethouder in Zoetermeer en werkzaam op het ministerie van VROM. In Overijssel wordt hij de opvolger van Ank Bijleveld, die in oktober minister van Defensie werd. Sindsdien is Boele Staal waarnemer.

Energieke persoonlijkheid

De provincie Overijssel was voor de functie op zoek naar een "energieke persoonlijkheid met groot hart voor de Overijsselse samenleving", schrijft RTV Oost. De voorzitter van de vertrouwenscommissie noemt Heidema een verbindend leider, energiek en charismatisch.