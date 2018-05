32 maanden cel voor Turkse bankier in VS in politiek gevoelige zaak

Een rechter in New York heeft een Turkse bankier tot een celstraf van 32 maanden veroordeeld voor zijn rol bij het omzeilen van economische sancties tegen Iran in 2012 en 2013.

De straf valt aanmerkelijk lager uit dan de aanklagers hadden geëist. Die wilden dat Mehmet Hakan Atilla, tweede man van de door de Turkse staat gecontroleerde Halkbank, twintig jaar achter de tralies zou verdwijnen.

De rechter vond 32 maanden wel genoeg, onder meer omdat Atilla er zelf geen geld aan had overgehouden en zijn rol veel kleiner was dan die van veel anderen. Atilla's advocaat sprak zijn waardering daarvoor uit, maar zei toch in hoger beroep te gaan.

Goud

Iran mocht in de periode waar het om gaat geen olie en gas verkopen. Het verbod was onderdeel van de internationale sancties die op dat moment tegen Iran van kracht waren, maar Iran hield zich daar niet aan. Om het verdiende geld te kunnen witwassen werd een constructie bedacht, waarbij olie en gas werd geruild voor goud.

De hoofdverdachte in deze zaak, een Turks-Iraanse goudhandelaar, trad tijdens het proces tegen Atilla als getuige op. Hij zei dat de huidige Turkse president Erdogan, toen nog premier, delen van het complot persoonlijk heeft goedgekeurd. De straf voor de hoofdverdachte moet nog worden vastgesteld.

Gülen

Erdogan zegt dat het bewijs in deze zaak door de Gülen-beweging is gefabriceerd. Fethullah Gülen is Erdogans aartsvijand. Hij woont al jaren in de Verenigde Staten.

Volgens Erdogan is Atilla onschuldig. "Hem crimineel verklaren, is hetzelfde als de republiek Turkije crimineel verklaren", zei hij in een interview.