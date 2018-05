In Breda is aan het begin van de avond een vrouw op straat neergestoken. De hulpdiensten brachten haar naar het ziekenhuis, waar ze overleed aan haar verwondingen.

De steekpartij was op de Klaverweide. Een 42-jarige man uit Breda werd meteen na het steekincident aangehouden. Hij zit vast voor verhoor.

Over de aanleiding voor de steekpartij is niets bekend. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. De politie heeft onderzoek gedaan in de buurt, meldt Omroep Brabant.