Trump blijft erbij: Noord-Korea moet kernwapenprogramma ontmantelen

President Trump blijft erbij dat Noord-Korea afstand moet doen van zijn kernwapenprogramma. Het Noord-Koreaanse dreigement dat hij daarmee de ontmoeting met leider Kim Jong-un op het spel zet, heeft Trump niet bereikt.

"We zijn er niet van op de hoogte gebracht", zei Trump bij een ontvangst in het Witte Huis. "We hebben niets gezien en niets gehoord, we zullen zien wat er gebeurt."

Niet langer geïnteresseerd

Het Noord-Koreaanse staatspersbureau liet eerder vandaag weten dat Noord-Korea de ontmoeting op 12 juni in Singapore heroverweegt, als de VS blijft eisen dat Noord-Korea zijn kernwapenprogramma afbouwt terwijl daar niets tegenover staat.

De Noord-Koreaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Kim Gye-gwan, herhaalde dat: "Als de VS ons in de hoek van eenzijdige nucleaire ontwapening probeert te drijven, zijn we niet langer in deze dialoog geïnteresseerd en moeten we het doorgaan van de top heroverwegen."

Doemscenario Libië

De onderminister werd gewezen op een uitlating van de Amerikaanse veiligheidsadviseur Bolton. Die wil wat Noord-Korea betreft de ontmanteling van het Libische kernwapenprogramma, in 2004, als voorbeeld nemen. In een interview zei Bolton dat ontmanteling "volledig, controleerbaar en onomkeerbaar" moet zijn.

"Libië is het doemscenario voor het Noord-Koreaanse regime", zei correspondent Marieke de Vries vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal. De toenmalige Libische dictator Kadhafi werd zeven jaar na het beëindigen van zijn kernwapenprogramma afgezet en gedood door opstandelingen die gesteund werden door de NAVO.

Tegenvaller

Het afblazen van de top zou een tegenvaller zijn voor Trump. Deskundigen waren vanaf het begin sceptisch over de bereidheid van Kim om afstand te doen van zijn kernwapens. Het Witte Huis benadrukt dat het als de ontmoeting niet doorgaat, maximaal druk zal blijven uitoefenen.