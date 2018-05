Op bezoek in trouwlocatie Windsor, het échte thuis van de Britse royals

"Kijk, hier heb ik een door de Queen en prins Philip ondertekende foto uit 1968", zegt Bruce Sutton, antiquair in Windsor. Hij woont hier al 35 jaar. Zijn winkel, die uitkijkt op Windsor Castle, staat vol met allerlei foto's, juwelen en porselein met verwijzingen naar de koninklijke familie. "Maar deze foto is niet te koop", zegt hij. "Deze komt van een oud-medewerker op het kasteel. Als je in Windsor woont, komt de koninklijke familie heel dichtbij."

Windsor als thuisbasis

Windsor Castle werd in de 11e eeuw gebouwd door Willem de Veroveraar, als onderdeel van de verdedigingslinie, op een strategische plek met uitzicht op de Theems. In de eeuwen erna kwam het in handen van de koninklijke familie.

In de Sint George Kapel, de in de 14e eeuw gebouwde kerk binnen de muren van Windsor Castle, liggen tien vorsten begraven. De beroemde koning Henry VIII bijvoorbeeld, maar ook George VI, de vader van koningin Elizabeth. In deze kerk wordt zaterdag het huwelijk voltrokken.