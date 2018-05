Oud-CIA-medewerker lekte mogelijk naar WikiLeaks

De FBI onderzoekt of een oud-CIA-medewerker verantwoordelijk was voor een onthulling op WikiLeaks over hacktechnieken van zijn voormalige werkgever. De man zit op dit moment vast voor het bezit van kinderporno.

De 29-jarige Joshua Adam Schulte ontwierp zes jaar lang malware waarmee de CIA vermeende tegenstanders van de VS kon afluisteren. In 2016 nam hij ontslag om voor het bedrijfsleven te gaan werken.

In maart vorig jaar lekte via WikiLeaks uit dat de dienst in staat was om personen in de buurt van smartphones en smart-tv's af te luisteren, zelfs als die door de eigenaar waren uitgezet. De onthulling was uiterst pijnlijk, omdat mogelijke doelwitten zich nu beter tegen afluisteroperaties konden weren, wat uiteraard schadelijk is voor het werk van de dienst.

Doorzoeking

De CIA en FBI stelden onmiddellijk een onderzoek in en al na een week werd de woning van Schulte doorzocht, waarbij volgens Amerikaanse media documenten, een computer, tablets en een telefoon in beslag werden genomen.

Dat leidde in augustus tot een aanklacht, niet voor diefstal of het onthullen van staatsgeheimen maar voor het bezit van kinderporno. Schulte had in 2009, toen hij nog student was, een eigen server waarop anderen tegen betaling data konden stallen. Uit zijn e-mailverkeer zou zijn gebleken dat hij wist dat op die server 10.000 kinderpornofoto's waren gestald.

Nieuwe aanklacht

Nu blijkt volgens Amerikaanse media dat justitie hem nog steeds als verdachte beschouwt in de WikiLeaks-zaak, ook bekend als de Vault 7-zaak. Dat zou staan in documenten uit januari van dit jaar en bovendien zouden de aanklagers vorige week tegen de onderzoeksrechter hebben gezegd dat ze binnen 45 dagen met een nieuwe aanklacht tegen Schulte hopen te komen.

Schulte ontkent dat hij de bron van het WikiLeaks-bericht is geweest en ook dat hij wist dat er kinderporno op zijn server heeft gestaan. Hij zit vast in een huis van bewaring in New York.