NS wil schadevergoeding van dader valse bommelding

De NS wil geld zien van degene die verantwoordelijk is voor de valse bommelding gisteravond op het station in Breda. De vervoerder heeft aangifte gedaan. Nog onduidelijk is wie achter de melding zat.

Door de bommelding moest het station worden ontruimd. Er reden urenlang geen treinen en volgens de NS hadden ruim 8000 reizigers daar last van. "Het scheelt natuurlijk wel dat de avondspits al grotendeels voorbij was op het moment van de melding", zegt een woordvoerder van de NS tegen Omroep Brabant.

Met de auto in plaats van de trein

Toch loopt de schade volgens het bedrijf in de tienduizenden euro's. Het gaat bijvoorbeeld om kosten als het inhuren van bussen en de inzet van extra medewerkers, maar ook om inkomstenderving doordat mensen met de auto gingen in plaats van de trein. Daarnaast worden er kosten gemaakt doordat reizigers geld bij grote vertraging geld kunnen terugkrijgen.

De NS zegt de laatste tijd standaard aangifte te doen als er schade is geleden, ook bij bijvoorbeeld graffiti op stations of schade aan treinen.