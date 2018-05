Wat jij hier koopt, heeft wereldwijd effect op het milieu

Nederland staat in de onderste regionen van de Europese ranglijst wat betreft milieu. Ook de hoge invoer van grondstoffen, zoals hierboven genoemd, werkt daar niet aan mee. Onze grondstoffenvoetafdruk is relatief slecht: we staan op de 18de plek van Europa. Wel is de voetafdruk na 2010 enigszins afgenomen: van ruim 11 ton naar ruim 8 ton in 2016.

Onze grondstoffenvoetafdruk kan wel genuanceerd worden omdat in de cijfers ook wederuitvoer wordt meegeteld. Daar vallen de goederen die via Rotterdam ons land binnen komen en vervolgens worden geïmporteerd ook onder. Echter staat Nederland ook na een correctie voor wederuitvoer in de ranglijst bij de onderste tien landen.

Natuurlijke hulpbronnen

Nederland legt hoe dan ook een relatief grote druk op die natuurlijke hulpbronnen. Dat komt mede door Shell, die als multinational voor de Nederlandse economie heel belangrijk is, maar ook door ons koloniaal verleden. Uit onderzoek blijkt dat koloniale grootmachten vooral relatief veel grondstoffen uit ontwikkelingslanden importeren, De handelsterreinen waarop een land zich in het verleden heeft gespecialiseerd, blijven over de langere termijn vrij constant.

Het uitgangspunt is onder meer dat onze welvaart geen uitputting van natuurlijke hulpbronnen mag veroorzaken, vindt ook minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Hij erkent dat Nederland veel gebruik maakt van grondstoffen en een relatief hoge CO2-uitstoot heeft.