Servers platgelegd waarop miljoenen kinderporno-filmpjes werden uitgewisseld

De Nederlandse politie heeft tientallen servers offline gehaald, waarop onder meer miljoenen filmpjes en foto's van kinderporno werden uitgewisseld. De servers waren eigendom van twee bedrijven. In het onderzoek werd samengewerkt met de Thaise politie, die in dat land de eigenaar van de twee bedrijven heeft opgepakt. Een beheerder is in Bulgarije aangehouden.

De twee mannen zijn van Moldavische afkomst. Volgens de politie wisten ze dat op hun servers kinderporno werd uitgewisseld, maar deden ze daar niets tegen.

Klanten kregen de mogelijkheid om filmpjes te uploaden en geld te verdienen aan het verspreiden van filmpjes. Een van de bedrijven had volgens de politie meer dan 50.000 betalende gebruikers uit 119 landen. Voordat de servers zijn uitgeschakeld, heeft de politie klantenbestanden gekopieerd. Die gegevens worden overhandigd aan Europol, zodat de politie in diverse landen die informatie kan gebruiken in eigen onderzoeken.

In totaal zijn 87 servers in Nederland uit de lucht gehaald. Zeven daarvan zijn in beslag genomen, omdat die werden gebruikt voor het activeren van andere servers in bijvoorbeeld het buitenland.