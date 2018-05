Wie zijn nog de bondgenoten van de Palestijnen?

"Het is opnieuw een bevestiging van de warme banden die ontstaan tussen Israël en Saudi Arabië," zegt Midden Oosten-deskundige Bertus Hendriks van Instituut Clingendael. "Bovendien wordt de relatie steeds openlijker."

De Saudiërs en Israël delen onder meer informatie met elkaar. Hendriks: "Ze vinden elkaar in hun gezamenlijke vijandschap tegenover Iran."

En de Saudische kroonprins is niet de enige. Ook de relatie tussen Israël en Egypte wordt steeds inniger. Nu is het ook al sinds 1978 vrede tussen die twee landen, na twee oorlogen. "Maar tijdens de Palestijnse intifada's (volksopstanden) was de opstelling van Egypte nog duidelijk pro-Palestijns," zegt Hendriks.

En dat is nu toch wel anders. Egypte en Israël voeren nu samen oorlog in de Sinaï-woestijn. Egypte vecht daar tegen terroristen en Israël helpt hen met drone-informatie. En door meer Egyptische militairen in de Sinaï toe te staan dan eigenlijk mag van het vredesakkoord. Daarnaast werken de twee landen nauw samen om de blokkade van Gaza in stand te houden. Hendriks: "Dat is de reden dat de situatie daar zo nijpend is".

Jeruzalemtapes

In de houding van de bevolking is er minder veranderd. Ze zullen niet meer zo snel de straat opgaan omdat demonstreren in het algemeen niet meer mag in Egypte, maar de sympathie is er nog steeds.

Volgens Hendriks wijzen zelfs de meest progressieve Egyptenaren elke vorm van normalisatie van de banden met Israël af, zolang de Palestijnse kwestie niet is opgelost. En daarom was de onthulling van The New York Times over de 'Jeruzalemtapes' ook zo pijnlijk voor het Egyptische regime.

Vlak nadat Trump bekend had gemaakt de ambassade van Israël naar Jeruzalem te verhuizen, zouden generaals naar de presentatoren van grote Egyptische talkshows gebeld hebben met deze boodschap: 'Formeel gaan we deze beslissing afkeuren, maar jullie moeten het publiek voorbereiden op een Palestina zonder Jeruzalem. Want een oorlog met Israël is niet in ons belang.'