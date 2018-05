Voorarrest Syrische messentrekker verlengd; Kamer wil opheldering over zaak

Het voorarrest van de Syriër Malek F. is met negentig dagen verlengd. De raadkamer van de rechtbank in Den Haag heeft dat vandaag bepaald. Op Bevrijdingsdag stak hij drie willekeurige voorbijgangers met een mes bij Hollands Spoor in Den Haag.

De 31-jarige vluchteling wordt verdacht van drie pogingen tot moord en bedreiging met een mes. Hij werd door de politie in zijn been geschoten en kon daarna worden gearresteerd.

Het motief van de man is nog altijd niet duidelijk. Hij legt wisselende verklaringen af, die volgens het Openbaar Ministerie geen concrete aanwijzingen geven voor zijn motief. De man stond bij de politie bekend om verward gedrag.

Opheldering

Begin maart is de politie voor hem gewaarschuwd in een anoniem briefje in gebrekkig Engels. De politie heeft naar aanleiding daarvan onderzoek gedaan, maar de resultaten daarvan zijn nooit vastgelegd. De Haagse politiechef Paul van Musscher zei daarover vandaag tegen Omroep West dat dat het gevolg is van een menselijke fout.

De Tweede Kamer wil dat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid duidelijkheid geeft over het steekincident. Een meerderheid van de partijen steunt een voorstel van GroenLinks-Kamerlid Buitenweg om Grapperhaus hierover aan de tand te voelen.