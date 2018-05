Nieuw regeringsvliegtuig is in Nederland, interieur wordt verbouwd

Het nieuwe Nederlandse regeringsvliegtuig is geregistreerd en staat klaar voor een verbouwing aan het interieur. Het toestel landde gisteren op vliegbasis Woensdrecht, nadat de buitenkant van het vliegtuig in de Tsjechische stad Ostrava was gerenoveerd. Fokker neemt de verbouwing van de binnenkant van het toestel op zich.

De Boeing 737 Business Jet (BBJ) met de naam PH-GOV is bestemd voor de Nederlandse regering en het koningshuis. Het toestel biedt plaats voor 24 personen, inclusief twaalf bemanningsleden. De PH-GOV wordt pas in 2019 officieel eigendom van de Nederlandse overheid; op dit moment is dat nog maker Boeing. Ook het tijdelijke toestel dat voor de overbruggende periode wordt gehuurd is een 737 BBJ.

Het vorige regeringsvliegtuig PH-KBX, waarvan de laatste letters verwezen naar toenmalig koningin Beatrix, werd vorig jaar voor 3,7 miljoen euro verkocht aan de Australische vliegmaatschappij Alliance Airlines. Het toestel was verouderd en kon bijvoorbeeld niet zonder tussenstop naar de Antillen vliegen.

Te veel betaald

Het kabinet maakte vorig jaar bekend dat de BBJ de plaats van de KBX zou innemen. Daarmee was een bedrag van 92,7 miljoen euro gemoeid.

De naam PH-GOV verwijst naar 'government'; regering. Het toestel vormt daarmee een uitzondering op eerdere regeringsvliegtuigen, die werden vernoemd naar het staatshoofd.