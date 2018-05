Stortbuien nabootsen in de strijd tegen wateroverlast

Nadenken over wateroverlast is niet vrijblijvend. Bij nieuwbouwprojecten (wegen, woonwijken) zijn de ontwikkelaars verplicht om voor elke vierkante meter bebouwing en bestrating die ze willen aanleggen in de directe omgeving een waterberging te creƫren. "Daardoor zie je in woonwijken tegenwoordig veel meer waterpartijen dan vroeger. Bebouwing moet 1 op 1 worden gecompenseerd", zegt Kreijns.

Gemeenten moeten ook een stresstest uitvoeren om te zien of ze bestand zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Daar hoort wateroverlast ook bij.

Van regenwater tot bluswater

Om te laten zien wat er nu al kan, zijn er in de Waterstraat oplossingen te zien. Op kleine schaal, maar wel werkend. Een daarvan is Urban Rainshell van Ger Pannekoek. Het idee is simpel: regenwater verdwijnt tussen de straatklinkers in een ondergrondse buffer waar schelpen, mineralen en een bacteriecultuur het water zuiveren. Op deze manier wordt het geschikt voor bijvoorbeeld de bewatering van sportvelden of als bluswater. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

"In Zeeland gebruikt een hockeyclub ons systeem al voor het beregenen van de kunstgrasvelden. Normaal gesproken zou daar drinkwater voor worden gebruikt en dat is doodzonde. Zeker in een provincie waar we veel te maken hebben met verzilting van oppervlaktewater."

Ook Het Kasteel, het stadion van Sparta krijgt een ondergrondse wateropslag. Op dagen dat de speelvelden worden gebruikt gaat er 80 kuub water doorheen. Het scheelt toch, als dat niet uit de kraan maar uit je eigen voorraad regenwater komt.