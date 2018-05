Oppositieleider Maleisië vrij, blijft 'premierpact' overeind?

De Maleisische oppositieleider Anwar Ibrahim is vrijgelaten uit de gevangenis. Daarmee komt de nieuwe premier van het land, de 92-jarige Mahathir Mohamad, het eerste deel van zijn grote campagnebelofte na. De volledige deal was dat de hoogbejaarde premier terug zou treden en Anwar de nieuwe premier wordt.

Maar het gaat nog zeker een of twee jaar duren voordat het zover is, zegt Mahathir nu. Hij wil voorlopig premier blijven en zodra Anwar het overneemt, wil hij op de achtergrond een rol blijven spelen. Het roept de vraag op of de oudste regeringsleider ter wereld de afspraak wel volledig zal nakomen. "Dat is de grote vraag die boven alles hangt nu", zegt correspondent Michel Maas.

De 70-jarige Anwar werd bij zijn vrijlating opgewacht door een menigte van aanhangers en journalisten. De oppositieleider zat, voor de tweede keer, een gevangenisstraf uit voor sodomie. Zelf heeft hij altijd volgehouden dat zijn veroordeling een politieke zet was om de angel uit de oppositie te halen.

'Niet weer ruzie krijgen'

Anwar zegt dat hij voorlopig niet van plan is toe te treden tot de nieuwe regering. Hij wil eerst tijd met zijn familie doorbrengen en lezingen geven in het buitenland. Onder meer in de VS en het Midden-Oosten.

"Hij zal het liefst een beetje afstand houden om niet weer ruzie te krijgen met Mahathir", zegt Maas. Onder Mahathirs eerdere bewind (van 1981 en 2003) werd Anwar voor het eerst in de cel gezet. Hij was eerst een protegé van de leider, maar dat keerde 180 graden door een onderlinge ruzie.

Opmerkelijk genoeg sloten de twee in de aanloop naar de verkiezingen een pact. Het gezamenlijke doel was het verslaan van Najib Razak, de ex-premier die de verkiezingen heeft verloren.

"Mahathir wil afrekenen met Najib en zijn corrupte bewind", zegt Maas. "Dat doet hij waarschijnlijk het liefst nu hij alle touwtjes in handen heeft. Als dat klaar is, denk ik dat hij wel terugtreedt en de macht overdraagt aan Anwar. Ik kan me niet voorstellen dat hij op z'n 92ste verwacht de vijfjarige ambtstermijn vol te krijgen."