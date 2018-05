Amsterdam neemt maatregelen tegen massatoerisme

Amsterdam wordt te druk met al die toeristen. Dat vindt het toekomstige stadsbestuur, dat rigoureuze maatregelen aankondigt: minder bierfietsen en Segways, hogere toeristenbelasting en strengere Airbnb-regels.

De toerismebranche moet het flink ontgelden. "Amsterdam is een stad om in te leven, te wonen en te ondernemen." De 'verpretparkisering' van de stad moet worden teruggedrongen, als het aan de onderhandelende partijen GroenLinks, D66, PvdA en SP ligt.

De lusten en lasten van massatoerisme moeten eerlijker verdeeld worden; de nieuwe coalitie zet in Balans in de stad (een deel van het coalitieakkoord)in op spreiding in de stad en naar de regio, schrijven AT5 en NH Nieuws.