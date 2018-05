PostNL: last van dieseldamp, zoek dan maar iets buiten A'dam

Een Amsterdammer die via Twitter PostNL erop aanspreekt dat de bezorger altijd de motor van bestelbusjes laat draaien, heeft van het bedrijf een sneer gekregen. De strekking: als je last hebt van dieseldamp, verhuis je toch lekker naar het platteland!

Amsterdammer Vikaash Mahabir vroeg zich gisteravond af: "Vindt u het niet kwalijk dat u de nog in ontwikkeling zijnde longetjes van ons 1-jarige zoontje diverse malen per dag komt vergiftigen met dieseldampen? Alles voor de winstmarge of gaat u subiet deze gifbussen door uitstootvrije exemplaren vervangen?"

Zero emissie

De twitteraar kreeg om 00.12 uur vannacht antwoord. De servicemedewerker legt uit dat het bedrijf milieuvriendelijke plannen heeft met een zero emissie-vrachtwagen. "Maar zoiets heeft wel tijd nodig."

Maar dan krijgt Mahabir een virtuele draai om de oren, schrijven NH Nieuws en AT5. "Ik zie dat je midden in Amsterdam woont, kijk ondertussen anders even op Funda voor een leuk huisje op het platteland als je je zo druk maakt over de gezondheid van je kleine."

Vanochtend meldt PostNL dat de eerdere reactie was bedoeld met een knipoog. "Sorry dat dit niet zo overkwam."