Vijf voorvechters voor vrijheid beloond met Four Freedoms Awards

De winnaars

De Turkse journalist Erol Öndero Glu ontving de award voor de vrijheid van meningsuiting. Voor Reporters Without Borders in Turkije en het onafhankelijke Turkse persbureau Bianet volgt hij onder meer rechtszaken tegen journalisten en schrijft hij over schending van persvrijheid.

Bisschop Paride Taban uit Zuid-Sudan kreeg de award voor de vrijheid van godsdienst. Hij zet zich al sinds de jaren 60 in voor vrijheid in de regio en stichtte het vredesdorp Kuron, waar verschillende etnische groepen uit het door burgeroorlogen verscheurde land in vrede proberen samen te leven.

De award voor de vrijwaring van gebrek ging naar de Belgische natuurbeschermer Emmanuel de Merode. Hij neemt de prijs in ontvangst namens het samenwerkingsverband Virunga Alliance, dat zich in het Congolese Virunga National Park inzet voor bescherming van de natuur, economie en de bewoners van dat gebied.

De voormalige Nepalese kindslaaf Urmila Chaudhary kreeg de award voor de vrijwaring van vrees. Zij probeert een einde te maken aan de slavernij in Nepal en is voorvechter van de rechten van meisjes daar.

De Internationale Four Freedoms Award gaat naar Christiana Figueres Olsen. De organisatie ziet haar "als vertegenwoordiger van alle betrokkenen die gedurende vele jaren hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het Klimaatakkoord van Parijs in 2015".