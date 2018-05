De nieuwe Rembrandt hangt!

Met de nodige voorzichtigheid is vanmorgen het nieuw ontdekte schilderij van Rembrandt opgehangen in de Hermitage in Amsterdam. Het werk, Portret van een jonge man, is daar een maand lang te zien.

Het werd ontdekt door kunsthandelaar en kunsthistoricus Jan Six, telg van de beroemde familie die zich eind 16e eeuw in Amsterdam vestigde. Hij zag het anderhalf jaar geleden staan in een catalogus van Christie's in Londen, waar het werd omschreven als 'uit de omgeving van Rembrandt'. Six vond het schilderij veel te goed was en dacht dat het van de meester zelf moest zijn. Daarin kreeg hij uiteindelijk gelijk.

Six betaalde 156.000 euro voor het schilderij. Het was zes generaties lang in bezit van een Britse adellijke familie.

Nadat het een maand te zien is geweest in de Hermitage wil Six het schilderij verkopen. Over de vraagprijs doet hij geen uitspraken.