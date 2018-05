Vier mannen met zwaarden gedood na aanval op Indonesisch politiebureau

Er is nog niets bekendgemaakt over het motief van de aanvallers. Volgens een intern politierapport, dat wordt aangehaald door verschillende lokale media en persbureau Reuters, zou een van de mannen een bomgordel om hebben gehad. Dit werd niet bevestigd door de nationale politiewoordvoerder.

Indonesië wordt de laatste weken opgeschrikt door extremistisch geweld. In Surabaya, gelegen op het eiland Java zo'n 2000 kilometer van de huidige aanval, hebben radicale islamitische gezinnen afgelopen week verschillende bomaanslagen gepleegd op kerken en een politiebureau. Het is vooralsnog onduidelijk of er enig verband bestaat tussen de zwaardaanval en de bomaanslagen.