Matthijs van Nieuwkerk krijgt nieuwe programma's en blijft bij DWDD

Matthijs van Nieuwkerk gaat het komende tv-seizoen nieuwe programma's presenteren bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Ook blijft hij de presentator van De Wereld Draait Door (DWDD), dat in september aan een nieuw seizoen begint.

In een interview met de Volkskrant en het AD zeggen NPO-bestuurders dat Van Nieuwkerk vanaf eind september een nieuw programma presenteert op de prestigieuze zaterdagavond op NPO 1.

Ook wordt op 9 augustus op NPO 1 de eerste aflevering uitgezonden van het nieuwe programma Matthijs met boeken. Hierin interviewt Van Nieuwkerk twee gasten uit de actualiteit aan de hand van boeken die een grote invloed op hun leven hebben gehad. De vier afleveringen van het programma moeten nog worden opgenomen. Ten slotte is de NPO in gesprek met Van Nieuwkerk over een nieuw reisprogramma vanaf de zomer van 2019.

'Niet naar commerciƫlen'

"DWDD ligt wat langer stil, omdat Matthijs meer ruimte wilde om zich te ontwikkelen", zegt tv-directeur Frans Klein in de Volkskrant. "Naast zijn vaste show vindt hij het spannend nieuwe programma's te ontwikkelen. Geruchten dat hij naar een commerciƫle omroep gaat, kloppen niet."

Omdat topverdieners bij de NPO bij het afsluiten van nieuwe contracten niet boven de balkenendenorm (187.000 euro) mogen verdienen, zou Van Nieuwkerk er op den duur flink op achteruitgaan. Volgens het AD gaat Van Nieuwkerk zijn programma's deels produceren, waardoor hij alsnog boven de norm blijft verdienen.