Wekdienst 16/5: messensteker voorgeleid en Rembrandt naar Hermitage

Goedemorgen! De Syriër die in Den Haag drie mensen neerstak met een mes wordt voorgeleid en het kabinet biedt de jaarverslagen van de ministeries aan.

De dag begint in het westen met een zonnetje, maar in het oosten is er bewolking en valt er mogelijk regen. Later op de dag kan in het zuidoosten een onweersbui voorkomen. Het wordt zo'n 16 tot 22 graden.