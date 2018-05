Wiebes maakt toekomstige afspraken Shell en Exxon niet openbaar

De afspraken die minister Wiebes van Economische Zaken met oliebedrijven Shell en Exxon zal maken over het Groninger gas zullen niet openbaar worden gemaakt, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Wiebes hoopt op korte termijn de onderhandelingen met Exxon en Shell over het Groninger gas af te ronden. Er wordt onder andere gesproken over de verantwoordelijkheid voor de schade en de waarde van het achtergebleven gas.

Maar de inhoud van die afspraken zal dus niet bekendgemaakt worden, zegt Wiebes. "De overeenkomsten zijn gesloten met private partijen en zijn bedrijfsvertrouwelijk. Dat respecteer ik en om die reden maak ik deze niet openbaar."

De vaste Kamercommissie die over dit onderwerp gaat heeft wel gevraagd alle nieuwe en nadere afspraken openbaar te maken.

PvdA kamerlid Henk Nijboer noemt het 'belachelijk' dat de nieuwe afspraken met Shell, Exxon en de NAM niet openbaar worden. "Het gaat over vele miljarden, en op deze manier blijft het onder de pet wat de rekening voor de belastingbetaler zal worden."