Nieuwe vaarhendels veerponten Amsterdam om aanvaringen te voorkomen

Vervoersbedrijf GVB heeft besloten om de vaarhendels van alle veerponten die over het Amsterdamse IJ varen, te vervangen. "We gaan dat zo snel mogelijk doen. Een monteur is al begonnen", zegt de directeur van het GVB, Alexandra van Huffelen, tegen stadszender AT5.

De schippers hebben de opdracht gekregen om voorlopig rustig te varen. "Zodat als er weer een vaarhendel kapot zou gaan en ze weer tegen de kant aan botsen, dat dat dan een zachte botsing is". Daarnaast varen er komende tijd medewerkers van het GVB mee die passagiers waarschuwen als er een botsing dreigt, zodat mensen zich schrap kunnen zetten.

Afgelopen tijd was er telkens een technisch euvel waardoor de veerpont hard tegen de kade voer. Gisteren was het voor de derde keer in twee weken tijd raak. Afgelopen vrijdag gebeurde het ook al, en de zondag daarvoor raakten er bij een botsing dertien mensen lichtgewond.