Voor derde jaar op rij meer meldingen van kinderontvoering

Het aantal ontvoeringen van kinderen uit Nederland naar andere landen is voor het derde jaar op rij toegenomen. Er zijn in 2017 niet alleen meer daadwerkelijke ontvoeringen geteld, maar ook meer dreigende ontvoeringen. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) waarover De Telegraaf schrijft.

Centrum IKO telde in 2017 288 ontvoeringszaken. In bijna 500 gevallen dreigde een kind te worden ontvoerd. In 2016 ging het nog om 251 ontvoeringszaken en 443 dreigingen, terwijl er in 2015 237 zaken en 375 dreigingen zijn geteld.

Het werkelijke aantal kinderontvoeringen kan hoger liggen, want vorig jaar zei Centrum IKO al dat de toename van het aantal meldingen kan komen door een grotere naamsbekendheid van het centrum.

Destijds werd ook al gemeld dat de meeste kinderen worden ontvoerd naar Turkije. In 70 procent van de gevallen is de ontvoerder de moeder van de kinderen.