Griekenland gaat asielprocedures makkelijker en sneller maken

Griekenland gaat zijn asielprocedures makkelijker en sneller maken. Het parlement in Athene heeft een wet aangenomen die dat regelt. De wet is bedoeld om iets te doen aan de overbevolkte vluchtelingenkampen, waar veel internationale kritiek op is.

Op Griekse eilanden dicht bij de Turkse kust zijn vijf kampen die meer dan twee keer zoveel mensen huisvesten als de bedoeling is. In de kampen is geweld uitgebroken uit onvrede over de leefomstandigheden en de eindeloze duur van de asielprocedures.

Mensenrechtenorganisaties en de Europese Commissie hebben kritiek geuit op de Griekse overheid omdat die niet genoeg zou doen om vluchtelingen te helpen. De Europese Commissie heeft Griekenland daarvoor miljoenen euro's gegeven.

Kleinere migrantenstroom

De Griekse minister van Migratiezaken erkende in het parlement dat de wet "de vluchtelingenproblemen niet op magische wijze zal oplossen", maar hij zei dat de wachttijd voor de duizenden asielzoekers wel zal afnemen. Hij stuurt ook extra medewerkers naar de eilanden om de procedures af te handelen.

De wet bepaalt ook dat afgewezen asielzoekers korter de tijd krijgen om in beroep te gaan. Daartegen hebben mensenrechtengroepen protest aangetekend.

Door het Europese akkoord met Turkije uit 2016 is de migrantenstroom naar Griekenland veel kleiner geworden, maar alle migranten die al in Griekenland waren zitten er min of meer vast totdat hun asielverzoek is afgehandeld. Ook is er de afgelopen maanden weer een kleine toename van het aantal migranten.