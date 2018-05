Beelden kluisjesroof Oudenbosch: beveiligers laten bankrovers binnen

Bij de de kluisjesroof in de Rabobank in Oudenbosch hebben beveiligers bankrovers binnengelaten. Dat is te zien op beelden die vanavond werden getoond in Opsporing Verzocht.

Op de beelden van een beveiligingscamera is te zien dat twee bewakers aankomen bij de bank. Ze zetten het alarm uit, lopen een ronde om het gebouw en op dat moment gaan twee personen naar binnen.

Bekijk hieronder de beelden: