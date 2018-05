Station Breda ontruimd om bommelding

Het station van Breda is ontruimd vanwege een bommelding. De politie doet onderzoek en in de buurt loopt een explosievenhond rond. Van en naar Breda rijden sinds ongeveer 18.45 uur geen treinen. Ook het vervoer rondom het station is uit voorzorg stilgelegd, twittert de politie.

Een verslaggever van Omroep Brabant zegt dat reizigers via omroepberichten werd gevraagd om het station direct te verlaten. Tientallen reizigers zijn gestrand.