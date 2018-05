Statushouders gaan toezicht houden op azc in Weert

Vier statushouders uit Weert gaan vanaf volgende maand in het asielzoekerscentrum in de stad aan de slag als toezichthouder. Het was de laatste tijd nogal onrustig in en rondom het azc.

De statushouders zijn "de ogen en oren" op het terrein, zegt burgemeester Jos Heijmans tegen De Limburger. De statushouders spreken dezelfde taal als de bewoners en volgens de gemeente praat dat makkelijker.

Het besluit is genomen nadat zo'n dertig mensen in en rond het asielzoekerscentrum in Weert een tijd lang voor problemen had gezorgd. Een groot deel van de groep overlastgevers is inmiddels overgeplaatst naar een ander azc.

Om problemen in de toekomst te voorkomen, worden meer maatregelen genomen. "In Weert gaan we er in preventieve zin alles aan doen om te voorkomen dat we een volgende keer weer met dit soort gasten te maken krijgen. Er komt betere begeleiding, meer bewaking, meer programma en een betere spreiding", zei burgemeester Heijmans eerder tegen 1Limburg.