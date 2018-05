KLM-topman Elbers nu ook in dagelijks bestuur Air France

KLM-topman Elbers is benoemd in het dagelijks bestuur van Air France. Dat is bekendgemaakt op de aandeelhoudersvergadering in Parijs. Air France heeft een nieuw interimbestuur gekregen na het aftreden van topman Janaillac vorige week.

Elbers is toegetreden tot een nieuw managementteam dat de dagelijkse leiding over Air France heeft. Dat team valt onder de tijdelijke bestuursvoorzitter Anne-Marie Couderc. De strategie van Air France wordt niet aangepast, zo bleek volgens NOS-correspondent Frank Renout op de vergadering. Het dagelijks bestuur gaat de taken verdelen en proberen de rust in het bedrijf te herstellen.

'Geen milieubelasting op vliegtickets'

Volgens Renout wordt Elbers genoemd als mogelijke definitieve opvolger van Jean-Marc Janaillac. Elbers zelf wilde daar in Parijs niets over zeggen.

Vertrekkend topman Janaillac sprak op de vergadering over de zorgelijke toestand van Air France. Hij zei dat de toekomst van het bedrijf in gevaar is gekomen door de stakingen van het personeel, die al tot zo'n 400 miljoen euro schade hebben geleid.

Janaillac deed een oproep aan de Nederlandse overheid: kom niet met een milieubelasting op vliegtickets. Dat zou de concurrentiekracht van Air France en KLM schaden, meent de Fransman.