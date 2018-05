Opsporingsambtenaren mee met vuilniswagens in Best na bedreigingen

In het Brabantse Best rijdt sinds een aantal weken een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) mee met de vuilophaaldienst. Aanleiding zijn incidenten waarbij vuilnismannen zijn bedreigd en uitgescholden. Ook werd een vuilniswagen klemgereden door een inwoner.

De ruzies gaan over kliko's. In Best moet afval al enige tijd gescheiden aangeleverd worden. Maar waar eerder een label met uitleg aan de kliko werd gehangen als het vuil niet goed gescheiden was, wordt er nu streng gehandhaafd. Dat betekent dat een container niet meer wordt geleegd als het scheiden niet volgens de regels is gegaan.

"Daar kunnen op straat nogal heftige discussies over ontstaan", zegt raadslid Teuntje Berkhout tegen Omroep Brabant. Mensen worden boos omdat ze met hun afval blijven zitten en bedreigen vervolgens de vuilnismannen.

Onacceptabel

Bij de gemeente zijn zeker drie incidenten bekend van bedreiging en agressie. Dat was volgens waarnemend burgemeester Hans Ubachs aanleiding om op verschillende routes van de vuilniswagen een BOA mee te sturen. "Het is onacceptabel dat er zo omgegaan wordt met mensen die in opdracht van de gemeente werken."

De opsporingsambtenaar gaat niet alleen mee voor de veiligheid, maar zal ook in gesprek gaan met boze inwoners en uitleggen wat de regels zijn. Ook deelt de BOA flyers uit met meer informatie over het afvalsysteem.

Hoelang de maatregel duurt, kan een woordvoerder van de gemeente niet zeggen. "Zolang als het nodig is." Volgens Omroep Brabant bestaat de mogelijkheid dat het beleid wordt aangepast als er een nieuw college is gevormd. Ubachs wil daar nog niet op vooruit lopen.