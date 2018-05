Virusscanner biedt veiligheid, maar is ook een wapen

Beveiligingsonderzoeker Maarten van Dantzig van beveiligingsbedrijf Fox-IT - dat zelf geen antivirussoftware maakt - noemt dat advies "zeer overdreven". "Ik zou consumenten nog steeds adviseren om een virusscanner te installeren", zegt hij.

Maar risico's zijn er wel. "Antivirussoftware zit redelijk diep in je besturingssysteem", zegt Van Dantzig. Antivirussoftware draait in de zogenoemde kernel van Windows en Mac OS X, in feite de motor van de computer. Zo kunnen ze ingrijpen als een virus zijn slag probeert te slaan. Een aanvaller kan daar misbruik van maken.

Analyses

"Als je een virusscanner installeert, onderschept die virusscanner alle programma's die worden uitgevoerd", zegt Mark Loman. Hij maakt zelf beveiligingssoftware voor het Britse bedrijf Sophos. "Voordat een bestandje wordt geladen, analyseert de virusscanner of er iets vreemds aan de hand is."

Een virusscanner om de tuin leiden betekent dus dat je heel veel macht hebt als aanvaller, meer dan wanneer je een ander programma zoals Word of Google Chrome weet te kraken. Vandaar dat Russische overheidshackers volgens onder meer The New York Times in systemen van Kaspersky zaten. In hoeverre Kaspersky daarvan wist, is onduidelijk: Kaspersky zelf ontkent dat.

Volgens Amerikaanse media blijkt de software van Kaspersky desalniettemin een krachtig wapen voor de Russische overheid. Dat komt doordat de Kaspersky-antivirussoftware, net als veel andere virusscanners, verdachte bestanden opstuurt naar servers van Kaspersky voor analyse.