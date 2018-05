Schrijver en journalist Tom Wolfe (87) overleden

De Amerikaanse schrijver en journalist Tom Wolfe is overleden. Hij is onder meer bekend door zijn boek The Right Stuff (1979) dat in het Nederlands is vertaald als Pure klasse, en The Bonfire of the Vanities (1987) (Het vreugdevuur der ijdelheden), dat later werd verfilmd.

Tom Wolfe was 87 jaar oud. Hij overleed in een ziekenhuis in Manhattan in New York. Hij woonde in die stad sinds hij in 1962 ging werken als verslaggever voor The New York Herald Tribune.

Hij begon zijn carrière in de jaren 50, en kreeg bekendheid in de jaren 60 met nonfictie en essaybundels. Wolfe is een van de grondleggers van de zogeheten Nieuwe Journalistiek (New Journalism), waarin journalistiek schrijven wordt vermengd met literaire technieken.

In zijn journalistieke werk schreef Wolfe veel over Amerikaanse subculturen en over het gebruik van lsd in de hippiecultuur.