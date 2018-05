Premier Irak feliciteert geestelijke Sadr met verkiezingsoverwinning

De Iraakse premier Abadi heeft de sjiitische geestelijke Muqtada al-Sadr gebeld om hem te feliciteren met zijn verkiezingsoverwinning, zegt Sadr zelf. Officiƫle uitslagen van de parlementsverkiezingen van zaterdag zijn er nog niet, maar het was gisteren al duidelijk dat de coalitie van Sadr afstevent op een overwinning.

Sadr beloofde in zijn verkiezingscampagne sociale hervormingen en een flinke aanpak van corruptie bij de overheid. De regering van de premier Abadi wordt door diverse partijen van corruptie beschuldigd en zijn partij heeft dan ook fors verloren. Abadi hoopte te profiteren van het feit dat zijn regering terreurgroep IS heeft verslagen, maar dat is niet gebeurd.

Communisten

De 44-jarige Sadr is een controversiƫle figuur. Na de val van dictator Saddam Hussein in 2003 voerde zijn Mahdi-leger een guerrillastrijd tegen de Amerikaanse troepen. De afgelopen jaren richtte hij zijn pijlen op de regering in Bagdad.

Voor de verkiezingen heeft hij een coalitie gevormd met de communisten. Hij heeft een loyale achterban die ging stemmen, terwijl veel andere Irakezen thuisbleven. De opkomst was met 44 procent historisch laag.