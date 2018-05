Celstraffen voor ontvoering en afknippen pink

Twee mannen die vorig jaar maart een man in Amstelveen ontvoerden en gijzelden, zijn veroordeeld tot zes en drie jaar gevangenisstraf. De ontvoerders knipten een deel van de pink van het slachtoffer af en dumpten hem uren later op straat.

Het slachtoffer werd vorig jaar te midden van omstanders beschoten en in de auto van de ontvoerders getrokken. Zij bonden hem vast en blinddoekten hem. De man moest van zijn ontvoerders een miljoen euro 'regelen'. Als hij dat niet deed, zouden nog meer lichaamsdelen afgeknipt worden.

Proeftijd

De mannen lieten het slachtoffer uiteindelijk in Leiden op straat achter. Waarom zij de man hebben ontvoerd, is niet duidelijk geworden. Het had volgens justitie mogelijk iets met drugshandel te maken, schrijft NH Nieuws.

Getuigen noteerden het kenteken van de auto van de ontvoerders. Op die manier konden de 30-jarige Rotterdammer en man van 24 uit Leiderdorp worden opgespoord. Naast de opgelegde gevangenisstraf moet de Rotterdammer ook nog 360 dagen van een eerdere veroordeling uitzitten. Hij liep nog in zijn proeftijd en moet de straf nu alsnog uitzitten omdat hij opnieuw de fout in is gegaan.