CDA: veel vragen over erfelijkheidstest bij huisartsen

Het CDA in de Tweede Kamer heeft veel vragen over de erfelijkheidstest die zes huisartsen aanbieden. Stellen die een kinderwens hebben, maar eerst willen laten testen wat de kans is dat hun baby aan een ernstige ziekte lijdt, kunnen terecht bij zes huisartsen in Groningen en Friesland. Het is voor het eerst dat zo'n test bij huisartsen beschikbaar is; stellen konden al wel terecht bij ziekenhuizen.

Gisteren reageerde coalitiepartij ChristenUnie kritisch op het aanbieden van de test door huisartsen. Kamerlid Dik-Faber noemde het ongewenst dat stellen die niet erfelijk belast zijn "even langs de huisarts gaan om de test te laten doen". Coalitiegenoten VVD en D66 hebben echter geen bezwaar.

Vergunning

De vierde regeringspartij, het CDA, heeft nog geen afgerond oordeel, maar Kamerlid Bruins Slot wil van minister De Jonge weten of de huisartsen ook "klinisch genetisch onderzoek" doen en of ze daar een vergunning voor hebben.

Bruins Slot vraagt zich ook af wat de psychologische gevolgen zijn van het aanbieden van de test op mensen die de test doen, en op hen die dat juist niet doen. Er loopt een onderzoek naar die psychologische gevolgen en het CDA wil weten of het niet onverstandig is als huisartsen de testen al aanbieden voor het onderzoek klaar is.