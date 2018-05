Migranten uit leegstaande fabrieken Patras verwijderd

De Griekse politie heeft vanochtend 600 migranten weggehaald uit twee leegstaande fabriekshallen bij de haven van Patras. Ze bivakkeerden daar al enkele maanden.

Volgens de politie zijn de vluchtelingen met een tiental bussen overgebracht naar een detentiecentrum in Korinthe, waar hun papieren worden gecontroleerd. Wat er daarna met hen gebeurt is nog onbekend.

Vier minderjarigen die zonder hun ouders in het kamp zaten, zijn naar een kindertehuis gebracht.

Rustig verlopen

De operatie, waarbij meer dan 300 politiemensen betrokken waren, is volgens lokale media zonder problemen verlopen. De autoriteiten besloten om de vluchtelingen uit de haven van Patras weg te halen, omdat hun aantal maar bleef groeien.

Bovendien leefden ze onder erbarmelijke omstandigheden in tentjes in smerige fabriekshallen. Ruim een week geleden kwam een Afghaanse jongen om het leven bij een vechtpartij.

Patras is de grootste haven in Griekenland waarvandaan veerboten naar Italiƫ vertrekken. Iedere dag proberen groepen vluchtelingen om zich in vrachtwagens te verbergen en zo met een veerboot de overtocht naar Italiƫ te maken.