OM eist 10 jaar cel tegen stiefvader voor doden Djamila (12)

Het Openbaar Ministerie heeft tien jaar cel geƫist tegen de man die ervan verdacht wordt dat hij zijn 12-jarige stiefdochter misbruikte en doodde. Ook vindt het OM dat de man tbs met dwangverpleging opgelegd moet krijgen.

Freddy D. uit Hoogeveen verklaarde bij de politie dat hij verliefd was op de 12-jarige Djamila en dat hij met haar wilde vrijen. Hij nam haar mee naar een landweggetje bij het Overijsselse gehucht Punthorst. Volgens D. begon ze te gillen en zei ze dat ze naar mama wilde.

"Toen ontplofte er een bom in mijn hoofd", zei D. in de rechtszaal. Volgens het OM wurgde de 47-jarige man de dochter van zijn partner. Daarna bracht hij haar lichaam in zijn auto naar het politiebureau in Assen, waar hij zichzelf aangaf.

Veel emoties

In de rechtszaal sprak D. zijn eigen verklaringen herhaaldelijk tegen, schrijft RTV Drenthe. "Ik ben geen moordenaar. Ik was een mongool op dat moment", zei de verdachte. Verder ontkende hij dat hij verliefd op haar was.

Bij de rechtszaak waren veel nabestaanden van het meisje aanwezig. De vader van Djamila kon de vele details op een gegeven moment niet meer aan en riep "smeerlap!" naar de verdachte. D. verzuchtte daarop: "Klopt, dat ben ik ook".